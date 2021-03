Inter | un altro membro del gruppo squadra positivo al Covid-19

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il-19 non da tregua in casa. Un nuovo caso di positività è stato rilevato nelnerazzurro. Questo il comunicato del club: “FCnazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultatoundel. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il”. SportFace.

positivo al Covid in casa: si tratta di un membro del gruppo squadra. Ecco il comunicato dell'sulla nuova ......ultime partite contro Atalanta e Torino l'non ha dimostrato una particolare brillantezza e, nonostante le vittorie ottenute, è evidente che saltare un turno di campionato non può fareche ...Nuovo caso di positività nel gruppo squadra dell'Inter. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano - in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri - comunica che è risu ...Il Covid-19 non da tregua in casa Inter. Un nuovo caso di positività è stato rilevato nel gruppo squadra nerazzurro. Il comunicato del club ...