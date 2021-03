Giro di Catalogna 2021 | il percorso e le tappe ai raggi X Sette frazioni e un tracciato esigente per la 100esima edizione della corsa

(Di sabato 20 marzo 2021) È tutto pronto per la storicadeldiche, dopo l’annullamento del 2020 a causapandemia da Covid-19, torna a disputarsi con unattraente e impegnativo da lunedì 22 marzo sino a domenica 28. Questagiorni di gara avrà inizio da Calella, per poi concludersi, come di consueto, a Barcellona. Di seguito potrete trovare la descrizione completa deldi ogni singola tappa. LEAIX DELDIPrima tappa – Lunedì 22 marzo: Calella-Calella (178,4 km) Sarà una frazione d’apertura molto, e con un profilo altimetrico decisamente interessante, che potrebbe sorridere ai ...

I calciatori attenzionati Intanto il diesse Giuntoli monitora i calciatori inper l'Europa e ...messo alla porta dal Barcellona vista l'avventura non entusiasmante nell'ultimo biennio in...... il roerino Diego Rosa (Arkea - Samsic), fino a pochi giorni fa dato tra i partenti alla Milano - Sanremo, dovrebbe invece disputare ildi, in programma da lunedì 22 a domenica 28. ...Ci sarà anche Simon Yates alla Volta a Catalunya 2021. Il britannico ha deciso di aggiungere la corsa a tappe in terra catalana, in programma dal 22 al 28 marzo, al suo percorso di avvicinamento verso ...Dopo l'annullamento del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, il Giro di Catalogna torna a farsi vedere e sentire in grande stile, con la sua storica 100esima edizione che si terrà, finalmente, da ...