Eutanasia in Italia. Proposte ferme in Parlamento (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre la Spagna volta pagina e legalizza la morte assistita, nel nostro paese, è dibattito continuo sulla questione. Da sette anni diverse iniziative giacciono nelle commissioni parlamentari, fra ...

marcocappato : La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: In Spagna l'eutanasia è legale. In Italia invece rischi più anni di carcere se aiuti un moribondo a morire che se commet… - italianoany : RT @greenMe_it: La Spagna approva storica legge sull’eutanasia e il suicidio assistito (ma in Italia tutto tace da 7 anni) - Giordan13829166 : @EnricoLetta Perché in Italia i leader di partito della sinistra non menzionano e discutono il raggiungimento di un… - tomascann : RT @ComVentotene: Nell’ultima settimana: •il Messico ha legalizzato la marijuana. •la Spagna ha legalizzato l'eutanasia •in Giappone il tri… -