Elettra Lamborghini ancora positiva? La verità

(Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Covid? Oggi è arrivato il verdetto per la cantante che da settimane si trova in quarantena.? La 26enne si trova reclusa in casa sola da settimane ormai e non ne può davvero più: oggi le è stato fatto il tampone decisivo. La cantante ha scoperto

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - neyrsedi : ma la conoscete maldito dia di rkomi e elettra lamborghini no perché io sì e ho pianto anche con quella - sonoestanca : RT @___Cre___: 'chi è il tuo maschio preferito?' Elettra Lamborghini:' la Isoardi' - RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - LLunazzi : Rido xké la notizia fa ridere di gusto Dayane Mello e Elettra Lamborghini il loro rapporto si fa sempre più intimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli , i ragazzi della Defhouse , Luis Alberto e tanti altri sono pronti ad accompagnarti in un tour esclusivo delle loro case nei prossimi ...ha il terrore per le punture. La cantante è visibilmente dimagrita. Ecco i dettagli. Momenti di terrore per. Ovviamente nulla di grave, la cantante ha ...Supervivientes: il reality spagnolo, ha contattato un ex gieffino dell'edizione di quest'anno. Ecco la sua risposta ...Leggi anche > Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati sorpresi da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, mentre passeggiano prima ...