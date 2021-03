Ecco perché la Francia in lockdown sceglie di tenere le scuole aperte: “I bimbi si contagiano in famiglia, non in aula” (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla mezzanotte 16 dipartimenti della Francia tornano in lockdown, regione di Parigi compresa. Chiusi tutti i negozi che non siano di prima necessità, ma il governo ha deciso che le scuole rimarranno aperte. Una scelta in controtendenza rispetto a quanto deciso in buona parte d’Italia e in Germania, che sta valutando la possibilità di interrompere il piano di riaperture concordato solo due settimana fa. Alla base della decisione del premier Castex le evidenze rilevate finora attraverso i test salivari che da 3 settimane vengono condotti negli istituti. Dai risultati, ha detto il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, emerge infatti che i bambini si ammalano di Covid soprattutto in famiglia: il tasso di infezioni rivela che in media è soltanto lo 0,5% degli allievi che si contagia a scuola, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla mezzanotte 16 dipartimenti dellatornano in, regione di Parigi compresa. Chiusi tutti i negozi che non siano di prima necessità, ma il governo ha deciso che lerimarranno. Una scelta in controtendenza rispetto a quanto deciso in buona parte d’Italia e in Germania, che sta valutando la possibilità di interrompere il piano di riaperture concordato solo due settimana fa. Alla base della decisione del premier Castex le evidenze rilevate finora attraverso i test salivari che da 3 settimane vengono condotti negli istituti. Dai risultati, ha detto il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, emerge infatti che i bambini si ammalano di Covid soprattutto in: il tasso di infezioni rivela che in media è soltanto lo 0,5% degli allievi che si contagia a scuola, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Di fronte alla tragedia l'ipocrisia scompare Si chiede spesso se sia una buona madre perché una vera madre dovrebbe sempre essere accogliente, ... Ecco che le ipocrisie si sgretolano e dietro quella che appariva come una dimensione idilliaca, si ...

Mayoral, momento magico: capocannoniere in Europa League e un nuovo amore... "Era un po' che non segnavo, ecco perché questi due gol mi rendono ancora più felice". Un magic momen t, insomma, per un giocatore che la Roma dovrà decidere se riscattare o meno: a giugno farlo ...

