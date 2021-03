Dl sostegni, resta stop a cartelle pre 2015 fino a 5 mila euro (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – E’ di 44 articoli la nuova bozza del Decreto sostegni aggiornata a ieri sera alle 21. Nel testo è confermato lo schema annunciato delle 5 fasce di rimborso da applicare alle imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro che hanno perso almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – E’ di 44 articoli la nuova bozza del Decreto sostegni aggiornata a ieri sera alle 21. Nel testo è confermato lo schema annunciato delle 5 fasce di rimborso da applicare alle imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro che hanno perso almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019.

fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - Activnews24 : #DecretoSostegni: governo vede maggioranza-enti locali. I nodi in Cdm. Resta ancora da sciogliere la questione dell… - ifiwasfrank : @mariodraghi_it Condono, condono, condoooonoooo! Inizio a capire il perché di questo nuovo 'governo' ?? - sabrinatehilim : RT @serebellardinel: Lo stralcio di tutte le #cartelleesattoriali fino a 5 mila euro degli anni 2000/2015 richiesta da @LegaSalvini quando… - VitulloDv : RT @fattoquotidiano: Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avrann… -