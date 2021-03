Disco Elysium The Final Cut | classificazione respinta in Australia

(Di venerdì 19 marzo 2021) L'n Classification Board secondo quanto riportato ha rifiutato di classificareTheCut, l'edizione con più contenuti del capolavoro di ZA/UM in arrivo anche su console. Laè stata rifiutata poiché rientra tra i giochi che "raffigurano, esprimono o trattano in altro modo questioni di sesso, abuso di droghe o dipendenza, criminalità, crudeltà, violenza o fenomeni rivoltanti o ripugnanti in modo tale da offendere gli standard di moralità, decenza e correttezza in generale accettato da adulti ragionevoli nella misura in cui non dovrebbero essere classificati".racconta la storia di un detective affetto da amnesia che deve risolvere un caso di omicidio. Nel processo, il protagonista si trova in molte situazioni in ...

Ultime Notizie dalla rete : Disco Elysium

Everyeye Videogiochi

I ragazzi di ZA/UM hanno mantenuto la parola, confermando con un nuovo trailer che la versione definitiva del capolavoro del 2019arriverà entro la fine di marzo, e più precisamente il 30 marzo 2021 su PlayStation e PC. Lo studio ha anche annunciato che i lavori per il porting su Xbox e Switch procedono bene, e che ...L'Australian Classification Board secondo quanto riportato ha rifiutato di classificare Disco Elysium The Final Cut, l'edizione con più contenuti del capolavoro di ZA/UM in arrivo anche su console. La ...Il rigido sistema di classificazione dell'Australia torna a negare il rating ad una produzione videoludica di ZA/UM.