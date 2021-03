Daydreamer anticipazioni | CAN cerca di riavvicinarsi a SANEM ma…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non sembrerà proprio arrivare il “lieto fine” per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). A poche puntate dalla conclusione di– Le Ali del Sogno, i due innamorati si allontaneranno infatti ulteriormente, cosa che spingerà il pubblicitario a tentare di fare nuovi passi verso la sua amata. Non tutto però, almeno per il momento, andrà per il verso giusto.– Le Ali del Sogno, news:lascia la Fikri Harika In uno dei nostri recenti post dedicato alle, vi abbiamo già fatto presente che ad un certo puntonon riuscirà a sopportare l’idea che Can l’abbia dimenticata a causa dell’incidente automobilistico di cui più volte vi abbiamo parlato. In seguito a diversi tentativi, la Aydin sembrerà dunque voler gettare la spugna, poiché si ...