Champions League 2020/2021, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 19 marzo 2021) A Nyon è stato sorteggiato il quadro dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Finali anticipate e gare dalle mille opportunità per chi fin qui ha deluso. C'è la super sfida tra Bayern Monaco e Psg così come la finale del 2018 tra Real Madrid e Liverpool. Sorteggi agevoli per Manchester City e Chelsea che trovano Borussia Dortmund (ma occhio ad Haaland) e Porto. Nel cammino verso Istanbul, questo è il cammino che dovrà portare le due regine d'Europa a contendersi la vittoria finale. tabellone Manchester City-Borussia Dortmund Porto-Chelsea Bayern Monaco-Psg Real Madrid-Liverpool SportFace.

