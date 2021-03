Buon compleanno Pino Daniele (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 Marzo del 1955, al vicoletto Donnalbina, nel bel mezzo del cuore di Napoli che vede nel quartiere San Giuseppe una delle sue roccaforti, nasce Giuseppe Daniele, universalmente conosciuto come Pino.Oggi, questo “mascalzone latino”, avrebbe compiuto 66 anni.Un “garibaldino”, figlio di un sud difficile, che ha saputo cantare croce e delizia di una terra che soffoca, inspirando cattiveria e luoghi comuni ed espirando artisti, musica e talenti eterni.Oggi ricordiamo Pino ascoltando i suoi dischi affinché, ancora una volta , la musica possa rivelarsi l’unica cura di ogni male.Ovunque tu sia. Ferry Boat Live 88 Pino Daniele e Massimo Troisi su Quando ‘O Scarrafone Live Primo Maggio 1992 A me Me Piace ‘O Blues live in Piazza Plebiscito Backstage Live 2008 L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 Marzo del 1955, al vicoletto Donnalbina, nel bel mezzo del cuore di Napoli che vede nel quartiere San Giuseppe una delle sue roccaforti, nasce Giuseppe, universalmente conosciuto come.Oggi, questo “mascalzone latino”, avrebbe compiuto 66 anni.Un “garibaldino”, figlio di un sud difficile, che ha saputo cantare croce e delizia di una terra che soffoca, inspirando cattiveria e luoghi comuni ed espirando artisti, musica e talenti eterni.Oggi ricordiamoascoltando i suoi dischi affinché, ancora una volta , la musica possa rivelarsi l’unica cura di ogni male.Ovunque tu sia. Ferry Boat Live 88e Massimo Troisi su Quando ‘O Scarrafone Live Primo Maggio 1992 A me Me Piace ‘O Blues live in Piazza Plebiscito Backstage Live 2008 L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

acmilan : One of the best defenders of all time turns 45 today: #HBD @Nesta! ?? Buon compleanno a uno dei migliori difensori… - juventusfc : Buon compleanno ????al Pado! ?? #ForzaJuve - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Alessandro #Nesta?? Oggi l'ex difensore azzurro festeggia 4?5? anni ?? ?? Campione del Mondo 2… - mengoni_rules : RT @Una_Gioia_Mai: Buon compleanno alla vera star dei social, buon terzo compleanno Leone Lucia Ferragni, auguri Lello - ginugiola : RT @HoUnNomeCorto: Musica a destra e a manca ma il primo posto nelle tendenze se lo prende un bambino di 3 anni. E va beh, buon compleanno… -