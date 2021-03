Benevento | Inzaghi | “Contro la Juventus voglio vedere la prestazione e l’atteggiamento”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico delFilippo, ha presentato il match di domenicala: "Per affrontare un avversario come quello bianconero penso serva tornare ad avere carattere, dobbiamo fare la partita come capitava fino ad un mese fa. Non è normale quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite, il veroè quello delle ventisei gare in cui tutti si rispecchiavano. Affrontiamo una delle migliori d'Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso. Anche all'andata partivamo teoricamente battuti. Conterà l'atteggiamento: abbiamo una grande fortuna, ovvero dipendere da noi stessi. Al di là del risultatolaci sarà la sosta e potremo ripartire ...

...è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida con il... La Vecchia Signora sfiderà domenica alle ore 15 la squadra di Filippoall' Allianz Stadium ,...In bianconeroha giocato per quattro anni vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana e arrivando in finale di Champions nel 1997 - 98. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ...La partita Juventus - Benevento del 21 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A .... Le parole di Inzaghi su Juventus-Benevento: "Penso che serva tornare ad avere carattere, dobbiamo fare la partita come capitava f ...