Bambino di 3 anni cade dal quarto piano nel Napoletano (Di venerdì 19 marzo 2021) Bambino di 3 anni è precipitato dal quarto piano di un edificio in via De Curtis, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno scortato l'ambulanza intervenuta per soccorrere il Bambino all'ospedale Santobono di Napoli, dove adesso è ricoverato: non si conoscono le sue condizioni di salute, ma non è in

