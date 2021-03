Bambina di 7 anni rapita e ritrovata dopo 72 ore: l’aveva portata via il vicino di casa (Di sabato 20 marzo 2021) Un incubo durato 72 interminabili ore quello vissuto dai genitori, dai familiari e dagli amici della piccola Maia (Getty Images)Talvolta, purtroppo non spesso, hanno gli incubi hanno il loro happy end: una Bambina di 7 anni è stata ritrovata dalla polizia 72 ore dopo la denuncia della sua scomparsa: la piccola sta bene ed è già ritornata dalla sua famiglia che l’ha così potuta riabbracciare dopo 72 ore di ansia ed angoscia. Maia, questo il nome della Bambina, era scomparsa da Buenos Aires, megalopoli e capitale dell’Argentina, dove vive con la famiglia: a rapirla era stato un conoscente della madre con il pretesto di portarla nella propria abitazione per regalarle una bicicletta nuova. LEGGI ANCHE –> Bambino di 4 giorni bruciato senza un motivo: madre piantonata ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021) Un incubo durato 72 interminabili ore quello vissuto dai genitori, dai familiari e dagli amici della piccola Maia (Getty Images)Talvolta, purtroppo non spesso, hanno gli incubi hanno il loro happy end: unadi 7è statadalla polizia 72 orela denuncia della sua scomparsa: la piccola sta bene ed è già ritornata dalla sua famiglia che l’ha così potuta riabbracciare72 ore di ansia ed angoscia. Maia, questo il nome della, era scomparsa da Buenos Aires, megalopoli e capitale dell’Argentina, dove vive con la famiglia: a rapirla era stato un conoscente della madre con il pretesto di portarla nella propria abitazione per regalarle una bicicletta nuova. LEGGI ANCHE –> Bambino di 4 giorni bruciato senza un motivo: madre piantonata ...

