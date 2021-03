AstraZeneca, via libera dell’Ema: “Vaccino sicuro ed efficace” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Vaccino è sicuro ed efficace, a stabilirlo è stata l’Ema, che nella conferenza stampa di ieri ha dato l’ok al proseguimento delle vaccinazioni con AstraZeneca. Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema, ha infatti comunicato che non vi è correlazione tra i casi di trombosi e il Vaccino, e che i casi di tromboembolia nella popolazione vaccinata non sono superiori a quelli nella popolazione non vaccinata. Gli esperti Ema hanno poi specificato, quanto alle trombosi rare, che sono state 18 su 20 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Per queste trombosi “rare”, l’Ema ha specificato che: “anche se non è stata provata alcuna correlazione, questi effetti verranno inseriti nel bugiardino così che sia i pazienti che il personale sanitario siano informati in ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Iled, a stabilirlo è stata l’Ema, che nella conferenza stampa di ieri ha dato l’ok al proseguimento delle vaccinazioni con. Emer Cooke, direttore esecutivo, ha infatti comunicato che non vi è correlazione tra i casi di trombosi e il, e che i casi di tromboembolia nella popolazione vaccinata non sono superiori a quelli nella popolazione non vaccinata. Gli esperti Ema hanno poi specificato, quanto alle trombosi rare, che sono state 18 su 20 milioni di persone vaccinate con. Per queste trombosi “rare”, l’Ema ha specificato che: “anche se non è stata provata alcuna correlazione, questi effetti verranno inseriti nel bugiardino così che sia i pazienti che il personale sanitario siano informati in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - emenietti : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca: non è stato riscontrato un aumento delle trombosi in gener… - valigiablu : Scienza, comunicazione, politica e media: cosa ci insegna il caso AstraZeneca | @tonyscalari - Linkiesta : RT @christianrocca: A riveder AstraZeneca Il solo lato positivo del grande euro-casino sui vaccini è una salutare lezione di umiltà Di @… - Linkiesta : RT @christianrocca: Ursula von der Leyen conferma l’obiettivo del 70% di vaccinati entro l’estate -