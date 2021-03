ASTM | ricavi da pedaggio in calo del 15% nel 2020 Niente dividendo

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, ha registrato undel traffico su base omogenea del 28,3% nel, che ha fatto calare il volume d’affari del 3,4% a circa 2 miliardi di euro. L’EBITDA si è ridotto a 547,8 milioni di euro, indel 30,9%. L’utile netto del gruppo fa comunque registrare una crescita e raggiunge i 108,8 milioni (+42,7%) grazie alle variazioni degli ammortamenti e degli accantonamenti nonché dell’ammontare delle imposte. L’utile dell’esercizio della capogruppo è stato pari a 92,4 milioni di euro, indel 44,9%. L’indebitamento finanziario netto è di 848,5 milioni euro, indel 37,3% rispetto al 31 dicembre 2019. Le concessionarie del gruppo ...

