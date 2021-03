Antonella Clerici si commuove in diretta (Di venerdì 19 marzo 2021) Antonella Clerici è una conduttrice molto amata, grazie alla sua personalità da “mamma” che addolcisce il cuore di tutti; in occasione della prima giornata nazionale in memoria dei morti per Covid, ha aperto il programma “È sempre mezzogiorno” con un ricordo di questo anno difficile. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, commuovendosi per le immagini mostrate. Un anno da quel 18 Marzo 2020, quando interi camion attraversavano Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021)è una conduttrice molto amata, grazie alla sua personalità da “mamma” che addolcisce il cuore di tutti; in occasione della prima giornata nazionale in memoria dei morti per Covid, ha aperto il programma “È sempre mezzogiorno” con un ricordo di questo anno difficile. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime,ndosi per le immagini mostrate. Un anno da quel 18 Marzo 2020, quando interi camion attraversavano Articolo completo: dal blog SoloDonna

