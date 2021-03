Anticorpi monoclonali | si parte da Marche Nord | ci sono già tre pazienti in cura

Advertising

matteosalvinimi : Molto bene, il passo è decisamente cambiato. Acquistate 150mila dosi di anticorpi monoclonali, la cui elevata effic… - GiovanniToti : Oggi all’ospedale @SanMartino_Ge il primo paziente è stato trattato con anticorpi monoclonali. Finalmente, grazie a… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - dbonfanti1341 : RT @valy_s: #Covid19 In questi gg sta cominciando la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Se usati nella prima fase di infezione r… - joseadss : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monoclona… -

2' di lettura 18/03/2021 - "Oggi nella nostra regione è iniziata la somministrazione degli, nell'azienda sanitaria Marche Nord. Un importantissimo passo avanti per le cure ai malati di Covid19", commenta Francesco Acquaroli. Lo annuncia anche l'assessore alla Sanità ...2' di lettura 18/03/2021 - "Giovedì alle 15 sono iniziati i trattamenti a Marche Nord per i primi tre pazienti con gli". Lo annuncia l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Si tratta di tre pazienti trapiantati di rene, la cui terapia immunosoppressiva è stata sospesa a causa della recente ...Anche in Area Vasta 3 arrivano gli anticorpi monoclonali? "Sì. Inizieremo la prossima settimana, in collaborazione coi medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le Usca, chiamati a ...GENOVA - E' un uomo di 71 anni con cardiopatia il paziente curato in Liguria con gli anticorpi monoclonali. A dare l'annuncio è il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Mar ...