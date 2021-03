Ambulanza contro tir a Molinella | morto paziente Covid

Advertising

simcopter : RT @Ansa_ER: Ambulanza contro tir nel Bolognese, muore paziente Covid. Vittima è 72enne positivo al Covid #ANSA - Ansa_ER : Ambulanza contro tir nel Bolognese, muore paziente Covid. Vittima è 72enne positivo al Covid #ANSA - rep_bologna : Incidente nel Bolognese: ambulanza covid si schianta contro un tir, muore il paziente a bordo [aggiornamento delle… - rep_bologna : Incidente nel Bolognese: ambulanza covid si schianta contro un tir, muore il paziente a bordo [aggiornamento delle… - rep_bologna : Incidente nel Bolognese: ambulanza con paziente covid contro un tir [aggiornamento delle 12:25] -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza contro

Il camionista è rimasto illeso, mentre l'autista dell'e l'infermiera sono state trasportate al Maggiore di Bologna e all'Ospedale di Cesena in condizioni di media gravità - codice 2. La ...Incidente questa mattina a Molinella , nella frazione di San Pietro Capofiume. Un'autoambulanza che trasportava un paziente Covid si scontrataun Tir all'altezza dell'incrocio tra via Canale della Botte - sulla Sp5 San Donato - con via severino Ferrari. Lo scontro, molto violento, ha coinvolto proprio lo sfortunato paziente, un ...Sono rimasti coinvolti un tir e un’ambulanza, subito le condizioni della persona a bordo del mezzo di pronto intervento, che veniva portata in ospedale, sono apparse gravi. L’uomo, che era nato a ...Un'ambulanza dei servizi ordinari che trasportava un paziente covid con destinazione verso il capoluogo per fare la dialisi, si è scontrata contro un tir all'altezza dell'incrocio tra via Canale ...