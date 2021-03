Aerospazio | Le Maire | ' con Italia strategia comune per Ariane 6 e road map su lanciatori'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Con ispaziali quello che è in palio è l'indipendenza strategica dell'Ue nello Spazio. Con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti abbiamo deciso di definire unaper6 e unamap suispaziali. Abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro italo francese suispaziali. Sarà un accordo a tre, Francia e Germania. Puntiamo a raggiungere un accordo con la Germania entro il prossimo luglio". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Leal termine del suo incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro francese dell'Economia e delle Finanze Bruno Le, sono stati firmati oggi al Ministero, due contratti relativi alla fornitura di lanciatori spaziali e motori da parte di AVIO Spa a controparti francesi. Il primo contratto riguarda la ...Roma, 19 mar 12:48 - Alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro francese dell'Economia e delle Finanze Bruno Le, sono stati firmati oggi al Mise, due contratti relativi alla fornitura di lanciatori spaziali e motori da parte di Avio Spa a controparti francesi. Lo riferisce una nota del dicastero. Il primo ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Con i lanciatori spaziali quello che è in palio è l'indipendenza strategica dell'Ue nello Spazio. Con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti abbiamo dec ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - "La nostra industria non puo' essere oggetto di politiche predatorie". Lo ha affermato il ministro ...