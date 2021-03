A che ora inizia il sorteggio dei quarti finale dell’Europa League 2021: l’orario esatto e dove vederlo (Di venerdì 19 marzo 2021) A che ora inizia il sorteggio dei quarti finale dell’Europa League 2021? Ve lo diciamo subito: la Roma, e le altre 7 squadre in corsa per il titolo, scoprirà la sua avversaria alle ore 13 di oggi, venerdì 19 marzo 2021. A Nyon (Svizzera) infatti va in scena il sorteggio per i quarti di finale e l’accoppiamento delle semifinali. Queste le otto squadra in corsa: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna). Come funziona il sorteggio? Come per la Champions League, anche quello dei quarti di finale di ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) A che oraildei? Ve lo diciamo subito: la Roma, e le altre 7 squadre in corsa per il titolo, scoprirà la sua avversaria alle ore 13 di oggi, venerdì 19 marzo. A Nyon (Svizzera) infatti va in scena ilper idie l’accoppiamento delle semifinali. Queste le otto squadra in corsa: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna). Come funziona il? Come per la Champions, anche quello deididi ...

Advertising

CottarelliCPI : La decisione di bloccare #AstraZeneca l’hanno presa governi e agenzie nazionali. UE e EMA sono ora criticate, ma de… - matteosalvinimi : #AstraZeneca, ora avanti tutta col piano vaccinale, seguendo i modelli Figliuolo e Bertolaso. Serve fare in fretta.… - stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - BomprezziMarco : RT @MPSkino: #Notizie_di_SAVOINI ? La LEGA è nuovamente al governo... Non è che ora, per questo, non se ne parla più !? Come proc… - Manlio53698045 : RT @Cambiacasacca: Dice che gli anticorpi monoclonali guariscono 3 persone su 4 e abbiamo ordinato le prime dosi. Ora. Dopo 365 giorni. -