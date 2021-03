Vanessa Minotti | la meteorina delle previsioni in lingua straniera

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021)è la primaa lanciare lemeteo in: una passione diventata un progetto unico al mondo La bellezza aiuta, ma non è tutto. Lo testimonia la storia di, giovanesaltata alle cronache proprio in questi giorni per i pubblici apprezzamenti rivolti a lei su instagram dal comico Massimo… L'articolo Corriere Nazionale.