Un villaggio tecnologico all' ex conceria Sacomar | ci saranno alloggi domotici e centrale di teleriscaldamento

(Di giovedì 18 marzo 2021) FERMO - Si chiama 'HUBitare.dell'abitare inclusivo e sostenibile', il progetto con cui il Comune di Fermo ha deciso di partecipare al programma innovativo nazionale per la qualità dell'...

Advertising

A54ferraresi : @lucafromplain @Eugenia46088305 @seneca1900 Certo. La Sicilia non deve essere condannata ad un futuro da villaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : villaggio tecnologico

corriereadriatico.it

FERMO - Si chiama 'HUBitare.dell'abitare inclusivo e sostenibile', il progetto con cui il Comune di Fermo ha deciso di ...anche una maggiore accessibilità ai servizi ad alto tasso:...Dobbiamo dunque portare avanti degli esperimenti nei quali la comunità (locale)digiochi il ruolo centrale . L'esperimento non è meramente, è una prova di ricostruzione sociale ,...FERMO - Si chiama “HUBitare. Villaggio dell’abitare inclusivo e sostenibile”, il progetto con cui il Comune di Fermo ha deciso di partecipare al programma innovativo nazionale ...CORTINA - Le ruspe sono al lavoro sui prati fra Gilardon e Lacedel, per rimuovere la pista provvisoria di cantiere, che era stata disegnata l’anno scorso, come alternativa alla strada ...