UE e Pass-Covid: il certificato per poter viaggiare tra Stati Membri (Di giovedì 18 marzo 2021) In data odierna, 17 marzo 2021, è stata convocata una Conferenza Stampa a Bruxelles, il cui ordine del giorno è un nuovo provvedimento, presentato dalla Commissione Europea, concernente la revoca delle disposizioni restrittive in tema viaggi. Si tratta del cosiddetto “Pass-Covid UE” ovvero un certificato che, in vista delle vacanze estive, consentirà ai cittadini degli Stati Membri di viaggiare. Presentazione del Pass-Covid UE Nel corso della presentazione, Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione Europea) spiega: “Con il certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati dell’UE a ritornare alla mobilità coordinata e in sicurezza”. A tal riguardo, si è espresso anche il Commissario Europeo per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) In data odierna, 17 marzo 2021, è stata convocata una Conferenza Stampa a Bruxelles, il cui ordine del giorno è un nuovo provvedimento, presentato dalla Commissione Europea, concernente la revoca delle disposizioni restrittive in tema viaggi. Si tratta del cosiddetto “UE” ovvero unche, in vista delle vacanze estive, consentirà ai cittadini deglidi. Presentazione delUE Nel corso della presentazione, Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione Europea) spiega: “Con ilvaccinale puntiamo ad aiutare glidell’UE a ritornare alla mobilità coordinata e in sicurezza”. A tal riguardo, si è espresso anche il Commissario Europeo per la ...

