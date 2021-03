Tommaso Zorzi: piovono critiche sul web per il gesto ammirevole, lui sbotta (Di giovedì 18 marzo 2021) Tommaso Zorzi: piovono critiche sul web per il suo gesto di beneficenza, il vincitore del Gf Vip non ci sta e reagisce in modo epico Nelle ultime ore Tommaso Zorzi è finito al centro di una grossa polemica, il vincitore del Gf Vip ha rivelato durante un’intervista di aver compiuto un bellissimo gesto ma molti utenti sul web non sono della stessa idea. Ormai è noto che Zorzi ha deciso di donare in beneficenza l’intero monte premi che ammonta a ben 100 mila euro. Il gesto è stato molto apprezzato soprattutto per il fatto che soltanto una parte dei soldi vinti sarebbe dovuta andare in beneficenza (come diceva il contratto) ma lui ha deciso di devolverlo tutto. Tommaso ha deciso di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021)sul web per il suodi beneficenza, il vincitore del Gf Vip non ci sta e reagisce in modo epico Nelle ultime oreè finito al centro di una grossa polemica, il vincitore del Gf Vip ha rivelato durante un’intervista di aver compiuto un bellissimoma molti utenti sul web non sono della stessa idea. Ormai è noto cheha deciso di donare in beneficenza l’intero monte premi che ammonta a ben 100 mila euro. Ilè stato molto apprezzato soprattutto per il fatto che soltanto una parte dei soldi vinti sarebbe dovuta andare in beneficenza (come diceva il contratto) ma lui ha deciso di devolverlo tutto.ha deciso di ...

