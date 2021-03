Tommaso Zorzi attaccato per aver fatto benedicenza | il vincitore del Gf Vip fa un gesto estremo VIDEO

(Di giovedì 18 marzo 2021)polemica – Solonotizie24è stato il personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip e, dopoconcluso l’esperienza nel reality show comeha preso un’importante decisione che riguardava il suo montepremi. L’influencer ha devoluto l’intera somma vinta alle RSA che si occupano della tutela degli anziani rimasti soli. Ilperò ha scatenato anche una serie di critiche da parte del web che ha subito puntato il dito contro ildel GF Vip. L’esperienza la Grande Fratello Vip perè stata davvero molto importante e che gli ha permesso di mettere in gioco sé stesso, instaurando legami molto importanti come quello con Francesco Oppini e anche Stefania Orlando che ...

Solo due anni fa il giornalista Gabriele Parpiglia era stato congedato da Mediaset insieme ad altri autori de L'Isola dei famosi per uno spiacevole episodio con protagonisti Fabrizio Corona e Riccardo ...nel vortice delle polemiche in seguito alla decisione di devolvere l'intera somma vinta al Gf Vip in beneficenza . L'influencer milanese, attuale opinionista dell'Isola dei Famosi , ha ...Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Tommaso Zorzi: "E' cinico" Oggi Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista al portale ComingSoon.it. E in ...Tommaso Zorzi nel vortice delle polemiche in seguito alla decisione di devolvere l'intera somma vinta al Gf Vip in beneficenza. L'influencer milanese, attuale opinionista dell'Iso ...