“The Wife – Vivere nell’ombra” stasera in tv | ma Glenn Close voleva un altro partner

"Parlo con Joseph Castleman? È un grande onore comunicarle che è stato designato come vincitore del Premio Nobel per la letteratura di quest'anno". Inizia così l'avvincente storia. Una telefonata, e l'arrivo imminente di bottiglie incartate, regali e cotillon al cospetto del premiato scrittore (Jonathan Pryce). Quarant'anni di talento, affascinante e carismatico uomo dalla penna fatata. Inconsapevoli i suoi lettori, che dietro le pagine dei libri, in un silenzio remissivo e ombroso, si celasse un'altra persona: sua moglie Joan (Glenn Close). stasera in tv c'è "The Wife – Vivere nell'ombra", la paternità delle proprie opere regalata per amore; la carriera di un uomo divenuta gloriosa per merito di una donna. Il segreto di una vita rimarrà sepolto nell'ombra?

