Su Rai 1 arriva la fiction che racconta Leonardo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Su Rai 1la serie evento “” sul genio del Rinascimento: otto episodi, in onda per quattro serate, a partire dal 23 marzo Il 23 marzo, in prima visione mondiale, debutta su Rai1 ‘’: la serie evento Rai, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet. Nel… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

LaMokaespresso : @ninofrassicaoff @thisismaneskin @DonMatteoRai @chetempochefa @OriettaBerti @fabfazio “È dei Naziskin!È uguaglio!”… - intornoAlTempo : RT @MarinoDalia: Su Rai Yoyo (canale 43) arriva Pablo, con le sue fantastiche avventure - RaiGulp : ?? #ANIMALHOUSE arriva su Rai Gulp ?? ??Com'è essere giovani al tempo dei social? I conduttori Pandi e Carlino ci gu… - SassiLive : UCCIO DE SANTIS OSPITE DI AMADEUS A “I SOLITI IGNOTI” SU RAI 1: GRANDE PARTITA, BARZELLETTE MA NON ARRIVA LA VINCIT… - SassiLive : UCCIO DE SANTIS OSPITE DI AMADEUS A “I SOLITI IGNOTI” SU RAI 1: GRANDE PARTITA, BARZELLETTE MA NON ARRIVA LA VINCIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai arriva

Informa

Il match finisce addirittura 11 contro 10 per l'espulsione diretta di Savic per una gomitata al petto di Rudiger mentre il 2 - 0in pieno recupero con la rete dell'ex romanista Emerson. Allo ...la fine dell'anno. Rocco si appresta a festeggiare la notte di San Silvestro in compagnia di ... Che sia lei a risvegliare in Schiavone l'amore? Rocco Schiavone 4 quando va in onda su2? ...Re di Cuori la trama della serie tv su Rai Premium stasera giovedì 18 marzo gli episodi in onda di che parla il cast della serie ...Rai e Mediaset commemorano questa importante Giornata nazionale ... il caso AstraZeneca e la campagna vaccinale a rilento; la zona rossa e l'arrivo della Pasqua con nuove restrizioni; le ...