Se il futuro di Firenze passa per l’Artemio Franchi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Le risorse del Recovery Plan, noto anche come Next Generation EU per richiamare esplicitamente la necessità di finanziare investimenti in grado di accrescere in maniera permanente la produttività (storico problema del ritardo di sviluppo del nostro paese) e migliorare la qualità della vita, sono preziose. Non capiterà spesso di ricevere dalla UE, tra NGEU e bilancio pluriennale, il 18% del Pil italiano nel giro di soli sei anni. Per questo sono fiorite, in vari contesti locali, delle lodevoli iniziative dal basso per orientare le scelte del governo, nella stesura del documento di programmazione (il PNRR), verso fabbisogni cruciali per ildelle comunità, nelle quali si svolge la maggior parte della nostra esistenza quotidiana. Il covid ha infatti reso esplicito il ruolo decisivo delle infrastrutture sociali, economiche e culturali per aumentare la resilienza ...