Rugby, Sei Nazioni 2021: la formazione scelta da Smith per la partita contro la Scozia

Franco Smith, Capo Allenatore della Nazionale Italiana di Rugby, ha annunciato la formazione che affronterà la Scozia sabato 20 marzo. La partita comincerà alle ore 15.15 ed è valida per il quinto e ultimo incontro per il Sei Nazioni 2021. Prima da titolare per Federico Mori, che formerà la coppia di centrali insieme a Brex. Confermato invece il triangolo con Padovani estremo e Bellini-Ioane all'ala. In mediana, spazio alla coppia Garbisi-Varney. Conferme anche per quanto riguarda la terza linea, formata da Lamaro, Negri e Meyer. In seconda linea, invece, il duo Benetton Cannone-Ruzza, mentre in prima linea Riccioni e Fischetti trovano spazio al fianco di capitan Bigi. Non disponibile Sisi per l'infortunio rimediato contro il Galles.

