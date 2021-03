Roma, colpo lampo al distributore sulla Colombo: due rom in fuga con 1.800 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) colpo lampo nella giornata di ieri, mercoledì 17 marzo 2021, poco dopo le 11.00. Due rom hanno bloccato un dipendente del distributore Esso situato sulla Cristoforo Colombo e lo hanno costretto a consegnare l’incasso. Raggiunto il loro scopo sono quindi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonta a circa 1.800 euro. Sul caso indaga ora la Polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021)nella giornata di ieri, mercoledì 17 marzo 2021, poco dopo le 11.00. Due rom hanno bloccato un dipendente delEsso situatoCristoforoe lo hanno costretto a consegnare l’incasso. Raggiunto il loro scopo sono quindi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonta a circa 1.800. Sul caso indaga ora la Polizia. su Il Corriere della Città.

