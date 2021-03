Ricevere e Inviare SMS dal computer (Android e iPhone) (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche se in questi anni l'uso degli SMS è notevolmente diminuito (almeno rispetto alla prima decade del 2000), può essere sempre utile scrivere SMS dal computer ed inviarli a numeri di cellulare della propria rubrica. Non si tratta di Inviare SMS gratis ma di collegare il telefonino Android o un iPhone al computer e poter digitare gli SMS dalla tastiera, inviandoli poi dal telefono, senza però toccare quest'ultimo. Il messaggio costerà come normale e sarà spedito tramite il proprio operatore telefonico. Altro vantaggio non indifferente è che è possibile anche leggere dal computer i messaggi che riceviamo sul telefono senza aprirlo. Vediamo insieme tutti i metodi per Ricevere e Inviare SMS dal computer collegando il telefono a ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche se in questi anni l'uso degli SMS è notevolmente diminuito (almeno rispetto alla prima decade del 2000), può essere sempre utile scrivere SMS daled inviarli a numeri di cellulare della propria rubrica. Non si tratta diSMS gratis ma di collegare il telefoninoo unale poter digitare gli SMS dalla tastiera, inviandoli poi dal telefono, senza però toccare quest'ultimo. Il messaggio costerà come normale e sarà spedito tramite il proprio operatore telefonico. Altro vantaggio non indifferente è che è possibile anche leggere dali messaggi che riceviamo sul telefono senza aprirlo. Vediamo insieme tutti i metodi perSMS dalcollegando il telefono a ...

