Rapina violenta a Torre Annunziata: cosa è successo in corso Umberto I

Tempo di lettura: < 1 minuto

Lo scorso novembre aveva Rapinato una donna, trascinandola al suolo e costringendola al ricovero in ospedale. Ieri sera gli agenti del commissariato di Torre Annunziata in provincia di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, ha arrestato G.P., 46enne pregiudicato Torrese, ritenuto l'autore della violenta Rapina. Il fatto è avvenuto in corso Umberto I, a Torre Annunziata: l'uomo, con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto che indossava, ha aggredito la vittima, trascinandola al suolo e facendola rovinare con il viso contro la ...

