Quando fare l’arbitro diventa pericoloso: spintoni, schiaffi e poi l’inseguimento. E per lui va a finire così – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Prima le offese, poi gli spintoni e gli schiaffi. E alla fine un vero e proprio inseguimento. Il malcapitato è un arbitro che stava dirigendo la partita tra Tornado Bezden e OFC Kostinbrod, quarta lega della Bulgaria. La scena è stata ripresa da alcune persone a bordo campo ed è diventata virale. Il direttore di gara, per paura di essere malmenato, è stato costretto a fuggire nel parcheggio e a rifugiarsi in auto. Video Nikola Penev L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Prima le offese, poi glie gli. E alla fine un vero e proprio inseguimento. Il malcapitato è un arbitro che stava dirigendo la partita tra Tornado Bezden e OFC Kostinbrod, quarta lega della Bulgaria. La scena è stata ripresa da alcune persone a bordo campo ed èta virale. Il direttore di gara, per paura di essere malmenato, è stato costretto a fuggire nel parcheggio e a rifugiarsi in auto.Nikola Penev L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - chetempochefa : 'Ci sarà un momento in cui,quando i vaccini arriveranno di massa, si potrà fare 'fuoco con tutte le polveri'. Noi s… - GassmanGassmann : Cosa fare quando si è in zona rossa e non si può uscire? Girare per casa con la cuffia da bagno di tua moglie. Un s… - runnerbeg : Il sindaco #Sala e'un coglione.. Quando la propieta' era salda ha fatto ostruzione poi ha detto che lo stadio sareb… - Missyou_LouisT : RT @zaynmaliknewsIT: “Voglio fare alcuni show dal vivo quando la situazione si sarà calmata e saremo in grado di farlo di nuovo. Lavoro sem… -