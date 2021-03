Noto conduttore torna a Mediaset con un programma di punta dopo diversi anni in Rai (Di giovedì 18 marzo 2021) Un Noto conduttore che per anni ha militato a Mediaset per poi navigare verso i lidi della Rai sta per fare il suo ritorno al biscione con un programma di punta. Stiamo parlando di Salvo Sottile: dopo aver lavorato in una tv locale, il conduttore palermitano viene notato da Enrico Mentana che lo vuole come corrispondente da Palermo per il Tg5. dopo anni in Fininvest, Salvo Sottile approda a Sky Italia. Nel 2005 ritorna al Tg5 dove diventa uno dei conduttori di punta, successivamente è al timone di Quarto Grado su Rete 4 che gli regala una grande popolarità. Nel 2013 lascia Mediaset per La7 per poi sbarcare in Rai dove lo vediamo a Domenica In, Ballando con le ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) Unche perha militato aper poi navigare verso i lidi della Rai sta per fare il suo ritorno al biscione con undi. Stiamo parlando di Salvo Sottile:aver lavorato in una tv locale, ilpalermitano viene notato da Enrico Mentana che lo vuole come corrispondente da Palermo per il Tg5.in Fininvest, Salvo Sottile approda a Sky Italia. Nel 2005 rial Tg5 dove diventa uno dei conduttori di, successivamente è al timone di Quarto Grado su Rete 4 che gli regala una grande popolarità. Nel 2013 lasciaper La7 per poi sbarcare in Rai dove lo vediamo a Domenica In, Ballando con le ...

