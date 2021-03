“La vita è più forte di tutto”. Sabrina, incinta dopo mesi di chemioterapia dà alla luce un bimbo (Di giovedì 18 marzo 2021) . Giuseppe è nato il 15 Marzo al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, pesa tre chili e seicento grammi e sta benissimo. La sua mamma dal 2017 combatte una battaglia contro un tumore alla mammella per il quale ha subito già due interventi: “Non bisogna mai smettere di lottare. Mi auguro che la mia storia possa donare un po’ di fiducia e di speranza a chi sta attraversando un momento difficile”. È una storia di speranza e coraggio quella che arriva da Palermo e vede come protagonista Sabrina, 35 anni, che lunedì è diventata mamma per la quarta volta. La donna ha scoperto di aspettare un bambino quando era già al quinto mese di gravidanza mentre riceveva cure oncologiche. Il suo bimbo, 3,6 kg, è nato il 15 marzo al Policlinico Paolo Giaccone, si chiama Giuseppe e sta benissimo. Sabrina dal 2017 combatte contro un ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) . Giuseppe è nato il 15 Marzo al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, pesa tre chili e seicento grammi e sta benissimo. La sua mamma dal 2017 combatte una battaglia contro un tumoremammella per il quale ha subito già due interventi: “Non bisogna mai smettere di lottare. Mi auguro che la mia storia possa donare un po’ di fiducia e di speranza a chi sta attraversando un momento difficile”. È una storia di speranza e coraggio quella che arriva da Palermo e vede come protagonista, 35 anni, che lunedì è diventata mamma per la quarta volta. La donna ha scoperto di aspettare un bambino quando era già al quinto mese di gravidanza mentre riceveva cure oncologiche. Il suo, 3,6 kg, è nato il 15 marzo al Policlinico Paolo Giaccone, si chiama Giuseppe e sta benissimo.dal 2017 combatte contro un ...

