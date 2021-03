La recente ondata di siccità in Europa è stata la peggiore da 2000 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Morti premature, raccolti distrutti, divampare di incendi boschivi, riduzione dei livelli di acqua dei fiumi. Le ondate di calore e di siccità che hanno colpito l’Europa dal 2014 al 2018 sono state le più estreme degli ultimi duemila anni. Lo suggerisce una ricerca pubblicata su Nature e coordinata da Ulf Büntgen del dipartimento di geografia dell’università di Cambridge. «Siamo tutti consapevoli delle estati eccezionalmente calde e secche che abbiamo avuto negli ultimi anni – ha dichiarato al Guardian il professore – I nostri risultati mostrano che ciò che abbiamo vissuto è straordinario. La serie non ha precedenti negli ultimi due millenni». E il futuro, secondo l’esperto, ci proporrà episodi come questi con sempre maggiore frequenza. Gli studiosi hanno ispezionato i 27mila anelli di 147 querce, provenienti da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) Morti premature, raccolti distrutti, divampare di incendi boschivi, riduzione dei livelli di acqua dei fiumi. Le ondate di calore e diche hanno colpito l’dal 2014 al 2018 sono state le più estreme degli ultimi duemila. Lo suggerisce una ricerca pubblicata su Nature e coordinata da Ulf Büntgen del dipartimento di geografia dell’università di Cambridge. «Siamo tutti consapevoli delle estati eccezionalmente calde e secche che abbiamo avuto negli ultimi– ha dichiarato al Guardian il professore – I nostri risultati mostrano che ciò che abbiamo vissuto è straordinario. La serie non ha precedenti negli ultimi due millenni». E il futuro, secondo l’esperto, ci proporrà episodi come questi con sempre maggiore frequenza. Gli studiosi hanno ispezionato i 27mila anelli di 147 querce, provenienti da ...

