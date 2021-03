Io ti aspetto di Marco Mengoni | testo e significato

Leggi su zon

(Di giovedì 18 marzo 2021) Io tiè la quarta traccia dell’album “Parole in circolo” di. Il singolo è tra i più radiofonici del cantante, con ben 6 versioni remix ha unintenso scritto da Ermal Meta e Dario Faini. Ecco ilImpossibile resistere al ritmo e alla ballabilità di Io tidi. Terzo estratto dall’album di successo “Parole in circolo”, è anche la quarta delle dieci tracce che compongono il disco. Dietro ad una impalcatura pop-dance, a tratti disco, si nascondono i versi di Ermal Meta, coadiuvati dalla produzione di Dario Faini (Dardust). Io tiè il manifesto dell’amore che resiste e non si arrende. L’immagine del “cuore che abita da solo” in assenza della persona amata è davvero ...