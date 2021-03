"Illegale e inutile". Lagarde ribadisce, il debito non si cancella (Di giovedì 18 marzo 2021) La cancellazione del debito accumulato dai Paesi della zona euro con la pandemia ”è Illegale, è un’illusione contabile, non ha senso dal punto di vista economico e minaccia la credibilità della Ue”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde ribadendo davanti al Parlamento Ue la sua assoluta contrarietà rispetto alle proposte avanzate da più parti, fra cui il presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Per Lagarde è “Illegale, nemmeno contenuta nei trattati, è un’illusione contabile perché quello che aumenti con una mano lo diminuisci con l’altra, non ha senso economico in questo momento, perché le condizioni del credito sono favorevoli, e mina la credibilità e la fiducia nella Ue e quindi rischia di aumentare i costi di finanziamento”. Parlando dell’andamento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Lazione delaccumulato dai Paesi della zona euro con la pandemia ”è, è un’illusione contabile, non ha senso dal punto di vista economico e minaccia la credibilità della Ue”. Lo ha detto la presidente della Bce Christineribadendo davanti al Parlamento Ue la sua assoluta contrarietà rispetto alle proposte avanzate da più parti, fra cui il presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Perè “, nemmeno contenuta nei trattati, è un’illusione contabile perché quello che aumenti con una mano lo diminuisci con l’altra, non ha senso economico in questo momento, perché le condizioni del credito sono favorevoli, e mina la credibilità e la fiducia nella Ue e quindi rischia di aumentare i costi di finanziamento”. Parlando dell’andamento ...

