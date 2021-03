Il Torino non vuole fermarsi: nuova idea in attacco per Nicola (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Torino, prossimo avversario della Sampdoria, vuole dare continuità dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo: nuova idea per Davide Nicola in attacco Il Torino è deciso a dare continuità all’ultima incredibile vittoria in rimonta maturata ieri contro il Sassuolo. Per farlo, i granata, sono chiamati alla prova perfetta in trasferta con la Sampdoria, anch’essa alla ricerca disperata di punti pesanti. Davide Nicola starebbe pensando ad un attacco inedito per far colpire i blucerchiati: la coppia Sanabria-Belotti è più di una semplice idea per l’ex tecnico di Genoa e Crotone. Il centravanti paraguaiano, arrivato nell’ultima sessione di mercato, non ha ancora avuto modo di giocare al fianco del numero nove, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Il, prossimo avversario della Sampdoria,dare continuità dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo:per DavideinIlè deciso a dare continuità all’ultima incredibile vittoria in rimonta maturata ieri contro il Sassuolo. Per farlo, i granata, sono chiamati alla prova perfetta in trasferta con la Sampdoria, anch’essa alla ricerca disperata di punti pesanti. Davidestarebbe pensando ad uninedito per far colpire i blucerchiati: la coppia Sanabria-Belotti è più di una sempliceper l’ex tecnico di Genoa e Crotone. Il centravanti paraguaiano, arrivato nell’ultima sessione di mercato, non ha ancora avuto modo di giocare al fianco del numero nove, ...

