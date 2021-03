Gruppo Cap, per il secondo anno consecutivo vince premio Industria Felix (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, è tra le migliori imprese guidate da under 40 della Regione Lombardia per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Questa è la motivazione con cui oggi Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato dell'unica utility pubblica premiata, ha ricevuto il premio Industria Felix-la Lombardia che compete, giunto alla sua quinta edizione. "Cultura d'impresa, innovazione e resilienza. In un'espressione, locomotiva dell'economia": sono le caratteristiche relative alle circa 142mila società di capitali con sede legale in Lombardia esaminate sulla base dei bilanci relativi al 2019. Organizzato dal trimestrale Industria Felix Magazine, in collaborazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) -Cap, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, è tra le migliori imprese guidate da under 40 della Regione Lombardia per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Questa è la motivazione con cui oggi Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato dell'unica utility pubblica premiata, ha ricevuto il-la Lombardia che compete, giunto alla sua quinta edizione. "Cultura d'impresa, innovazione e resilienza. In un'espressione, locomotiva dell'economia": sono le caratteristiche relative alle circa 142mila società di capitali con sede legale in Lombardia esaminate sulla base dei bilanci relativi al 2019. Organizzato dal trimestraleMagazine, in collaborazione ...

