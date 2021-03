Gianni Morandi, primo post sui social dall'ospedale: 'E' più dura del previsto' (Di giovedì 18 marzo 2021) Gianni Morandi è tornato a postare sui social. Segno che il cantante, che si è gravemente ustionato settimana scorsa, sta meglio. Ma al tempo stesso ha tenuto a precisare che è più dura del previsto. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021)è tornato aare sui. Segno che il cantante, che si è gravemente ustionato settimana scorsa, sta meglio. Ma al tempo stesso ha tenuto a precisare che è piùdel. '...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - guidolonghitano : @Maumol Gianni Morandi ricoverato per Covid-19? @Corriere #giornalismo - piperxblack : Quanto è incapace mio fratello con i social 'Ai miei cari amici' ma sei gianni morandi? -