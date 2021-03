FIFA 21 | Nota Informativa di EA Sports sull’attivazione del Tool di Debug della Web App

(Di giovedì 18 marzo 2021) EA, tramite i social, ha divulgato unaper chiarire quanto accaduto nella serata di ieri. Per erroe è stata data la possibilità all’utenza di accedere alla modalitàWeb App di21 Ultimate Team. Immediatamente gran partecommunity ha chiesto un chiarimento sulla possibilità che hanno avuto i più veloci ad approfittaresituazione, e se effettivamente molti hanno potuto aggiungere arbitrariamente crediti e pacchetti al proprio account. EAha negato categoricamente che ciò possa essere realmente accaduto. Pur ammettendo che fosse effettivamente possibile accedere alla modalità ditramite la Web App, la software house ha assicurato che non era in ...

