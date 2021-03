Eurolega 2020/2021: Fenerbahce dominante, colpo del Cska a Madrid (Di venerdì 19 marzo 2021) Baskonia ha aperto la trentesima giornata della regular season dell’Eurolega 2020/2021, con una vittoria ai danni dello Zenit San Pietroburgo per 75-79, in Russia. Gli iberici hanno profanato la Sibur Arena, superando i casalinghi grazie anche all’apporto offensivo del tandem Peters-Vildoza, da 32 decisivi punti totali. Successo netto invece di Fenerbahce, al termine del match seguente a Baskonia: 84-61 imposto agli effettivi di Zalgiris Kaunas, risultato propiziato anche dai 21 punti di un superlativo Vesely. Affermazione esterna dell’Olympiakos, team arrivato alla terza vittoria consecutiva, che ha condannato l’Alba Berlino (80-84). I greci hanno potuto contare sui 31 punti di uno scatenato Vezenkov, cestista bulgaro devastante nell’occasione specifica. A chiudere la giornata europea, Cska Mosca ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Baskonia ha aperto la trentesima giornata della regular season dell’, con una vittoria ai danni dello Zenit San Pietroburgo per 75-79, in Russia. Gli iberici hanno profanato la Sibur Arena, superando i casalinghi grazie anche all’apporto offensivo del tandem Peters-Vildoza, da 32 decisivi punti totali. Successo netto invece di, al termine del match seguente a Baskonia: 84-61 imposto agli effettivi di Zalgiris Kaunas, risultato propiziato anche dai 21 punti di un superlativo Vesely. Affermazione esterna dell’Olympiakos, team arrivato alla terza vittoria consecutiva, che ha condannato l’Alba Berlino (80-84). I greci hanno potuto contare sui 31 punti di uno scatenato Vezenkov, cestista bulgaro devastante nell’occasione specifica. A chiudere la giornata europea,Mosca ha ...

