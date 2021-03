Eduardo Scarpetta ha una fidanzata? Spunta un indizio social | la curiosità sulla vita privata dell’attore

Leggi su sologossip

(Di giovedì 18 marzo 2021) Conoscete ladi, sapete se ha una? Vi sveliamo tutte lesul famoso attore che interpreta Renato Carosone in ‘Carosello Carosone’. Il protagonista del film in onda su Rai Uno questa sera di 18 marzo 2021 è. Il giovane attore interpreta Renato Carosone in ‘Carosello Carosone’, film L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.