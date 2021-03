Draghi, la brutta notizia è appena arrivata: luna di miele già finita (Di giovedì 18 marzo 2021) Un sondaggio lo attesta chiaramente: dopo il caso Astrazeneca gli italiani sono più allarmati e critici: cala la fiducia nel governo Draghi. Sul dato pesa molto la scelta eurocentrica dell’esecutivo sui vaccini. In attesa delle reazioni su modalità e tempistiche del Dl sostegni. E proprio mentre Luigi Di Maio decanta le lodi del governo Draghi su El Pais, Luisella Costamagna ad Agorà mostra un sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione di Raitre che denuncia un significativo calo di fiducia degli italiani nell’esecutivo. Un report che evidenzia, con la veridicità della matematica percentuale, come e quanto il caso Astrazeneca abbia minato la fiducia riposta dagli italiani in premier e ministri. Dunque, l’indagine proposta dal sondaggista di Emg Acqua rileva una flessione negativa dovuta in buona parte anche al caso Astrazeneca. ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 marzo 2021) Un sondaggio lo attesta chiaramente: dopo il caso Astrazeneca gli italiani sono più allarmati e critici: cala la fiducia nel governo. Sul dato pesa molto la scelta eurocentrica dell’esecutivo sui vaccini. In attesa delle reazioni su modalità e tempistiche del Dl sostegni. E proprio mentre Luigi Di Maio decanta le lodi del governosu El Pais, Luisella Costamagna ad Agorà mostra un sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione di Raitre che denuncia un significativo calo di fiducia degli italiani nell’esecutivo. Un report che evidenzia, con la veridicità della matematica percentuale, come e quanto il caso Astrazeneca abbia minato la fiducia riposta dagli italiani in premier e ministri. Dunque, l’indagine proposta dal sondaggista di Emg Acqua rileva una flessione negativa dovuta in buona parte anche al caso Astrazeneca. ...

Advertising

marcati_piero : @RobiVil @CERN @Alberto_Gerli Una conclusione giusta di una brutta vicenda e una pessima figura del governo Draghi.… - marcati_piero : Dopo la brutta figura del governo Draghi di aver nominato un dilettante allo sbaraglio nel CTS per il Covid, sono… - storico900 : è possibile che #Cairo paga la brutta #Gruber circa un milione di euro all'anno x parlare tutte le sere male di… - DrTytty : @grotondi @GiuseppeConteIT @M5S_Camera Tutte balle ol reddito di cittadinanza non ve ritrovereresuonconti correnti… - DrTytty : @EnricoLetta @itinagli @peppeprovenzano @pdnetwork Tutte balle ol reddito di cittadinanza non ve ritrovereresuoncon… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi brutta Vaccini: la lentezza pachidermica dell'Europa E qui bene ha fatto Draghi, dimostrando carattere e autorevolezza, a bloccare 250.000 dosi di ... le case che producono i vaccini hanno la brutta, e sempre più frequente, abitudine di non onorare gli ...

'su astrazeneca draghi rischiava di essere un uomo finito' - paolo mieli sullo stop al vaccino... Da www.liberoquotidiano.it paolo mieli foto di bacco 'La grande imputata di questi giorni è l'Europa, che sta facendo una gran brutta figura'. Così Paolo Mieli è intervenuto a L'aria che tira, dove è stato ...

Governare è una brutta bestia, anche per Draghi L'HuffPost Blocco sfratti: E questo sarebbe il Governo dei migliori (Video) L’immobiliare, nel senso di investimento, è ufficialmente fuori dai programmi del Governo Draghi. Lo ha detto chiaramente il ministro ... Basta guardare qui il video dell’intervento per comprendere la ...

A Bergamo arriva Draghi, Lega e Pd litigano. «Sanità da commissariare». «Siete sciacalli» Giovedì mattina il presidente del Consiglio sarà in città per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. I dem: «Il governo affianchi una task force alla Regione». I leghisti reagiscono ...

E qui bene ha fatto, dimostrando carattere e autorevolezza, a bloccare 250.000 dosi di ... le case che producono i vaccini hanno la, e sempre più frequente, abitudine di non onorare gli ...Da www.liberoquotidiano.it paolo mieli foto di bacco 'La grande imputata di questi giorni è l'Europa, che sta facendo una granfigura'. Così Paolo Mieli è intervenuto a L'aria che tira, dove è stato ...L’immobiliare, nel senso di investimento, è ufficialmente fuori dai programmi del Governo Draghi. Lo ha detto chiaramente il ministro ... Basta guardare qui il video dell’intervento per comprendere la ...Giovedì mattina il presidente del Consiglio sarà in città per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. I dem: «Il governo affianchi una task force alla Regione». I leghisti reagiscono ...