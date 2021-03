Covid | Iss | al via 2 studi su immunità post vaccino | uno in Rsa

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Monitorare la risa immunitaria nella popolazione vaccinata conto19. E' l'obiettivo di duedell'Istituto superiore di sanità. Il primo, in collaborazione con la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), è dedicato agli anziani residenti nelle Rsa, il secondo è rivolto a una popolazione più ampia. Per quanto riguarda quest'ultimo, perare la risa immunitaria indotta dalla vaccinazione l'Iss ha avviato unoo longitudinale multicentrico su adulti sani e anziani fragili immunizzati con diverse tipologie dianti--19. Il monitoraggio coinvolgerà un campione di 2.000 individui per ognuno dei vaccini attualmente disponibili nel Paese e comprenderà due gruppi: persone ...

Advertising

ladyonorato : L’indice Rt è usato impropriamente dall’ISS per parametrare le misure necessarie al contrasto del Covid. Qui l’arti… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - news_mondo_h24 : Covid, cosa può fare chi ha fatto il vaccino: le indicazioni dell’Iss - dinoforitaly : RT @ilmaloservizio: La #GiornataNazionale avrebbe senso se si prendesse atto che ad uccidere quella povera gente non è stato il covid ma: -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Quotidiano Sanità

Dopo che ieri un documento di Inail,e Ministero della Salute ha aumentato a due metri il distanziamento fisico per via delle varianti delpiù contagiose, non sono mancate le reazioni. Non ultima quella di Giorgia Meloni , ......, Ministero Salute e Aifa è che quando si mangia " o si tornerà a mangiare " insieme, ad esempio al ristorante o al bar, si deve mantenere la distanza di due metri, a causa delle varianti. ...Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Monitorare la risposta immunitaria nella popolazione vaccinata conto Covid 19. E' l’obiettivo di due studi dell’Istituto superiore di sanità. Il primo, in collaboraz ...ROMA - «Se una cosa abbiamo imparato in questo ultimo anno, è la certezza dell’incertezza. Sul covid e sulle relative misure di contenimento abbiamo sentito ...