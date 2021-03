**Covid: Castex, confinamento per 16 dipartimenti** (Di giovedì 18 marzo 2021) Parigi, 18 mar. (Adnkronos) – Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato una stretta sulle misure contro il contagio del coronavirus, con il confinamento in 16 dipartimenti partire dalla mezzanotte di venerdì e per almeno quattro settimane. Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l’Ile-de- France, cinque dell’Alta Francia, le Alpi marittime, la Senna-Marittima e l’Eure. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Parigi, 18 mar. (Adnkronos) – Il primo ministro francese Jeanha annunciato una stretta sulle misure contro il contagio del coronavirus, con ilin 16 dipartimenti partire dalla mezzanotte di venerdì e per almeno quattro settimane. Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l’Ile-de- France, cinque dell’Alta Francia, le Alpi marittime, la Senna-Marittima e l’Eure. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

