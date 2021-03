Chi è Eduardo Scarpetta Jr, il protagonista di “Carosello Carosone”: carriera e vita privata (Di giovedì 18 marzo 2021) A cent’anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 gennaio 1920, e a venti dalla morte, sopraggiunta il 20 maggio del 2001, Rai Uno dedica un film ad una delle figure della canzone napoletana più note al mondo, ovvero Renato Carosone. Il titolo? “Carosello Carosone”, biopic la cui regia è affidata a Lucio Pellegrini. Le musiche sono state curate dal compositore e pianista Stefano Bollani. Ad interpretare il protagonista Eduardo Scarpetta, trisnipote omonimo del grande commediografo (padre anche dei tre De Filippo), che il pubblico ha imparato a conoscere ne “L’amica geniale”. leggi anche l’articolo —> Fiction Rai Aprile 2021, che vedremo in tv: da “Leonardo” a “I guardiani del cielo” Eduardo Scarpetta Jr, chi è il protagonista di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) A cent’anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 gennaio 1920, e a venti dalla morte, sopraggiunta il 20 maggio del 2001, Rai Uno dedica un film ad una delle figure della canzone napoletana più note al mondo, ovvero Renato. Il titolo? “”, biopic la cui regia è affidata a Lucio Pellegrini. Le musiche sono state curate dal compositore e pianista Stefano Bollani. Ad interpretare il, trisnipote omonimo del grande commediografo (padre anche dei tre De Filippo), che il pubblico ha imparato a conoscere ne “L’amica geniale”. leggi anche l’articolo —> Fiction Rai Aprile 2021, che vedremo in tv: da “Leonardo” a “I guardiani del cielo”Jr, chi è ildi ...

