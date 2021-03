Benevento, vertice centrodestra con FI e Lega: assente FDI. Iannace: “Ne prendiamo atto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo promosso e continueremo a lavorare per l’unità del centrodestra. Al centro della nostra azione politica rimangono i programmi di crescita per la città. L’obiettivo politico rimane quello di voltare pagina rispetto ai fallimenti politici, amministrativi e gestionali della giunta Mastella. La città è nel lento ed inesorabile declino, non più competitiva per attrarre investimenti, infrastrutture e prospettive di lavoro duraturo e sostenibile. I nostri concittadini non ne possono più di inefficienze, ritardi e clientelismi. La programmazione dello sviluppo, il decoro urbano e la pulizia della città, i servizi al cittadino, il dibattito sui temi culturali e del turismo sono obiettivi neanche sfiorati”. Inizia così una nota del coordinatore di Forza Italia Nascenzio Iannace in merito al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo promosso e continueremo a lavorare per l’unità del. Al centro della nostra azione politica rimangono i programmi di crescita per la città. L’obiettivo politico rimane quello di voltare pagina rispetto ai fallimenti politici, amministrativi e gestionali della giunta Mastella. La città è nel lento ed inesorabile declino, non più competitiva per attrarre investimenti, infrastrutture e prospettive di lavoro duraturo e sostenibile. I nostri concittadini non ne possono più di inefficienze, ritardi e clientelismi. La programmazione dello sviluppo, il decoro urbano e la pulizia della città, i servizi al cittadino, il dibattito sui temi culturali e del turismo sono obiettivi neanche sfiorati”. Inizia così una nota del coordinatore di Forza Italia Nascenzioin merito al ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, vertice centrodestra con FI e Lega: assente FDI. Iannace: 'Ne prendiamo atto' **… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #Day22 con due supersfide per il vertice: Sporting in casa del Benevento, c'è anche Itria-Mo… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #Day22 con due supersfide per il vertice: Sporting in casa del Benevento, c'è anche Itria-Mo… - canale58 : Sannio - Tratta ferroviaria Benevento – Napoli, più corse e meno tempi di percorrenza: vertice in Comune… - anteprima24 : ** Tratta ferroviaria #Benevento - Napoli, novità positive dal vertice ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento vertice Benevento - Tibaldi: un polo socialista per Mastella I prodromi del vertice, sempre che si farà, non sembrano beneauguranti. Ognuno è saldamente arroccato sulle proprie posizioni e non sembrano apparire all'orizzonte sherpa capaci di avvicinare le ...

PALCONAIR. SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI SIBILIA: "SICUREZZA E COVID LE PRIORITA'". ... Carlo Sibilia , dopo aver fatto una tappa istituzionale al Palazzo del Governo per incontrare il neo Prefetto Carlo Torlontano insediatosi da qualche ora al vertice della Prefettura di Benevento, è ...

AMM.VE. VERTICE DEL CENTRODESTRA SENZA FDI TV Sette Benevento Bugo, messaggio ad un bianconero: «Mi auguro che resti alla Juventus» Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus è ancora tutto da decidere: diverse le soluzioni a disposizione della dirigenza bianconera in vista del prossimo calciomercato estivo. La Juventus tiene il pas ...

Calciomercato Juventus, pericolo Morata | Il piano bianconero Alvaro Morata e la Juventus, un binomio il cui futuro non è ancora stato deciso: ecco le opzioni per l'attaccante spagnolo.

I prodromi del, sempre che si farà, non sembrano beneauguranti. Ognuno è saldamente arroccato sulle proprie posizioni e non sembrano apparire all'orizzonte sherpa capaci di avvicinare le ...... Carlo Sibilia , dopo aver fatto una tappa istituzionale al Palazzo del Governo per incontrare il neo Prefetto Carlo Torlontano insediatosi da qualche ora aldella Prefettura di, è ...Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus è ancora tutto da decidere: diverse le soluzioni a disposizione della dirigenza bianconera in vista del prossimo calciomercato estivo. La Juventus tiene il pas ...Alvaro Morata e la Juventus, un binomio il cui futuro non è ancora stato deciso: ecco le opzioni per l'attaccante spagnolo.