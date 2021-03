AstraZeneca, Palù: “Ema valuta se serve cautela per alcuni soggetti” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Attendiamo con fiducia” la decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi. “Quello che si può anticipare, forse, è che l’Ema può vedere se c’è qualche popolazione a rischio che può prendere il vaccino con un po’ più di cautela. Abbiamo bisogno dei vaccini, cerchiamo di essere ottimisti”. Il professor Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, si esprime così nella giornata in cui l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, si esprimerà sul vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi dopo le segnalazioni relative a gravi eventi avversi. “Nel Regno Unito hanno vaccinato 13 milioni con AstraZeneca e 15 milioni con Pfizer: gli eventi trombotici sono stati molto pochi e nessun caso mortale era legato alla vaccinazione”. Lo stop al vaccino AstraZeneca è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Attendiamo con fiducia” la decisione dell’Ema sul vaccino, sospeso in Italia e in altri paesi. “Quello che si può anticipare, forse, è che l’Ema può vedere se c’è qualche popolazione a rischio che può prendere il vaccino con un po’ più di. Abbiamo bisogno dei vaccini, cerchiamo di essere ottimisti”. Il professor Giorgio, presidente dell’Aifa, si esprime così nella giornata in cui l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, si esprimerà sul vaccino, sospeso in Italia e in altri paesi dopo le segnalazioni relative a gravi eventi avversi. “Nel Regno Unito hanno vaccinato 13 milioni cone 15 milioni con Pfizer: gli eventi trombotici sono stati molto pochi e nessun caso mortale era legato alla vaccinazione”. Lo stop al vaccinoè ...

